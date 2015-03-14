بالفيديو والصور.. “دوبيزل” تشارك الأطفال احتفالات عيد الأم

نظمت إحدى الحضانات الكبرى بالمعادي، حفلًا لعيد الأم ويوم المرأة العالمي، وسط حضور العديد من الأطفال، وذلك في جو من البهجة والمرح، في حضور فرق موسيقية شعبية، عرض العرائس، كما قامت إدارة الحضانة بعمل سحب علي جائزة الأم المثالية لهذا العام.

كما شاركت العديد من المؤسسات والشركات في تنظيم ذلك اليوم، وهم، “مستشفي الأندلسية” التي قامت بتقديم الخدمات الطبية للأطفال وتوعية أبائهم، كذلك شركة “دوبيزل ” التي قدمت دورًا للتوعية في كيفية الاستغناء عن الأشياء التي لم تعد مستخدمة لديهم.

والتقت عدسة وكالة أنباء “أونا”، بالدكتورة سالي أحد أطباء المستشفى، التي أكدت أن دور الحضانة لا يقتصرعلي التعليم فقط لدى الأطفال، وأن الأخلاقيات والقيم يجب أن تأتي في المقام الأول قبل التعليم، وإنهن يعملن في الحضانة علي توعية الطفل بأهمية الأم في حياتهم.

فيما قال أحمد حسن، المسؤول التنفيذي، لشركة ” دوبيزل”، أن الشركة من خلالها تقدر أن تقوم بعملية البيع و الشراء دون مقابل.

وأكد حسام طاهر، المسؤول التنفيذي للشركة، إن اقتصاد الدول قائم بشكل كبير على حركة البيع والشراء اليومية التي تتم ليس فقط بين شركات وأفراد ولكن أيضًا بين أفراد وأفراد، وأضاف طاهر أن الهدف من التواجد بالحضانات والمدارس من أجل نشر ثقافة البيع و الشراء بين الأطفال والأباء والأمهات ونقوم بتشجيعهم على بيع الأشياء التي ليس في حاجة إليها.

المراسل – أحمد سامح

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