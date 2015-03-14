محلب يلتقى رئيس شركة سيمنس العالمية على هامش مؤتمر شرم الشيخ

التقى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى، رئيس شركة سيمنس العالمية.

وخلال اللقاء، رحب رئيس مجلس الوزراء برئيس الشركة، وشكره لحضوره إلى مصر والمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، معرباً عن تقديره للمشاركة الألمانية سواء على المستوى الرسمى بنائب المستشارة الألمانية، أو على مستوى الشركات.

وأكد محلب أن المؤتمر الاقتصادى يعد شهادة عالمية على نجاح برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، كما أنه يعكس ما تشهده مصر حالياً من استقرار سياسى، وتشريعات محفزة كان آخرها قانون جديد للاستثمار يتيح العديد من المزايا للشركات.

من جانبه، أشار رئيس الشركة إلى ما تتمتع به من خبرة تعود إلى نحو بدايات القرن العشرين، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون وضخ المزيد من الاستثمارات.

وأكد رئيس الشركة استمرار العمل بإنجاز جيد فى المشروعات التى يقومون بتنفيذها فى مصر، مؤكداً التزام الشركة بالتعاون مع مصر، والمساهمة فى إنجاح خطط دفع الاقتصاد المصرى وتقدمه.

كما طرح رئيس الوزراء فكرة التعاون الثلاثى بين مصر والشركة فى دولة ثالثة، حيث يمكن للشركة المساهمة فى تدريب الكوادر الفنية، مؤكداً أن الحكومة تولى هذا المجال اهتماماً خاصاً، حيث تم مؤخراً إنشاء وزارة خاصة للارتقاء به.

وأشار محلب إلى أن خلق العمالة الفنية المدربة فى مصر سيخدم الاستثمارات الأجنبية على أرض مصر، كما سيفتح أمام هذه العمالة فرصاً للعمل فى العديد من دول العالم، موضحا أنه تم اليوم توقيع العديد من الاتفاقات فى مجال إنشاء محطات توليد الكهرباء، فى مناطق: بنى سويف والنوبارية وسيدى كرير وجنوب القاهرة وقنا، فضلاً عن إنشاء مصنع لمهمات محطات الرياح، ولمحطات المحولات بجهودها المختلفة.

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