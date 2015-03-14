وقفة فى "التحرير" دعمًا للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ

نظم العشرات من المواطنين عصر اليوم السبت بميدان التحرير وقفة لدعم المؤتمر الاقتصادى المنعقد حاليًا بشرم الشيخ والذى شارك فيه لفيف كبير من رؤساء الدول والحكومات العربية والأجنبية .

وقال محمد مصطفى أحد المشاركين فى وقفة دعم المؤتمر الاقتصادى بميدان التحرير لـ"اليوم السابع": أنا نازل النهاردة اهتف للرئيس السيسى وعلشان أدعم المؤتمر الاقتصادى لأنه هيحقق نهضة كبيرة للمصريين وهيوفر لنا فرص عمل كبيرة مش النهضة المزيفة التى ادعتها جماعة الإخوان".

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات منها "بنحبك ياسيسى، تحيا مصر، نعم للمؤتمر الاقتصادى، مصر بلد الأمان" رافعين الأعلام المصرية وصور للرئيس عبد الفتاح السيسى مزيلة بعبارة "هنحقق معاك الحلم" وبانر كبير مكتوب عليه "الزعيم عبد الفتاح السيسى (زعيم الأمة) مطبوع عليها صور رؤساء دول منها روسيا والأردن وعمان والسعودية والكويت والأمارات مزيل بعبارة "بإسم الشعب المصرى نتوجه بالشكر إلى زعماء الدول المحبة للسلام".

>

>