وصول توفيق عكاشة لـ"فوه" بكفر الشيخ وتوافد أنصاره على دسوق

كتب : كفر الشيخ: منذ 24 دقيقة

وصل الدكتور توفيق عكاشة، مالك قناة الفراعين الفضائية، إلى مدينة فوه بكفر الشيخ، واستقبله بمنزله نائب الشعب المُنحل، يوسف عبد الفتاح البدري عن دائرة "دسوق، فوه، ومطوبس.

بدأ أنصار "عكاشة" فى التوافد لمدينة دسوق استعدادا للمؤتمر الجماهيري الذى يعقده "عكاشة"، بمنطقة الحرم الإبراهيمي.

كان عكاشة قد دعا أنصاره لمؤتمر جماهيري اليوم الجمعة الخامسة مساء، أمام مسجد إبراهيم الدسوقي، وسط رفض قوى وحركات سياسية، حيث عبرت حركة شباب 6 إبريل عن رفضها وجود عكاشة ومن دعاه، على اعتبارهم من "الفلول"، وأن عكاشة كان من مناهضي وكارهي ثورة 25 يناير، ومهاجما للثوار، حسبما قال أحمد شوقى، المتحدث باسم الحركة بكفر الشيخ.