وزير التخطيط: قانون الخدمة المدنية يكافح كل أشكال الفساد الإدارى بمصر

قال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، إن قانون الخدمة المدنية الذى أصدره رئيس الجمهورية منذ يومين مهم جدًا لمكافحة كل أشكال البيروقراطية والفساد الإدارى داخل الدولة، مؤكدًا أن هذا القانون سيغير شكل الجهاز الإدارى للدولة، لاسيما أنه سيتم التوسع بشكل كبير فى تقديم الخدمات للمواطنين عبر الإنترنت فى المرحلة المقبلة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وأضاف العربى عبر حواره لفضائية "سكاى نيوز"، أن قانون الاستثمار الجديد به فكرة واضحة تمامًا وهو الاهتمام بالمستثمر وتسهيل إجراءاته من شباك واحد والقضاء على كثير من المشاكل التى كانوا يواجهونها فى الماضى، لاسيما أن المستثمر يرى أن هناك جدية فى تنفيذ الإصلاح، مؤكدًا أن القانون الجديد يلزم كل الوحدات بالجهاز الإدارى لتغيير جميع دورات العمل وتبسيطها والعمل بشفافية وإتاحة كل الخدمات التى ينتظرها المواطن والمستثمر من الجهة الحكومية وبشفافية للتفاعل مع الصورة التى تحدث فى مصر على كل الأصعدة.
>وأوضح وزير التخطيط، أن مصر تستهدف فكرة النمو الاقتصادى الاحتوائى الذى سيحقق المعادلة الصعبة للنمو والعدالة الاجتماعية لأنه بدون عدالة اجتماعية لن يحدث نمو اقتصادى حقيقى داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم إطلاق برامج تكافل وكرامة الذى يستهدف مضاعفة الأسر الفقيرة التى تستفيد من الدعم النقدى المباشر حيث إنه تم استهداف من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة فقيرة، بجانب تنمية القرى الأكثر فقرًا وتم بالفعل البدء فيها بمساندة الإمارات العربية الشقيقة.
>وأشار أشرف العربى إلى أن الدولة تأخرت كثيرًا جدًا بسبب الاتهامات الموجه إليها فى الفترة الماضية ولكن يجب علينا أن نتجاهل ذلك والبدء فى العمل الحقيقى من أجل النهوض بالدولة، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى معدلات استثمار عالية جدًا بسبب انخفاضها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والاقتناع بأن القطاع الخاص هو من سيستثمر داخل الدولة وليس الحكومة.
قانون الاستثمار الجديد يسهل الإجراءات من شباك واحد
>وأضاف العربى عبر حواره لفضائية "سكاى نيوز"، أن قانون الاستثمار الجديد به فكرة واضحة تمامًا وهو الاهتمام بالمستثمر وتسهيل إجراءاته من شباك واحد والقضاء على كثير من المشاكل التى كانوا يواجهونها فى الماضى، لاسيما أن المستثمر يرى أن هناك جدية فى تنفيذ الإصلاح، مؤكدًا أن القانون الجديد يلزم كل الوحدات بالجهاز الإدارى لتغيير جميع دورات العمل وتبسيطها والعمل بشفافية وإتاحة كل الخدمات التى ينتظرها المواطن والمستثمر من الجهة الحكومية وبشفافية للتفاعل مع الصورة التى تحدث فى مصر على كل الأصعدة.
استهداف 3 ملايين أسرة فقيرة خلال الـ6 أشهر الماضية
>وأوضح وزير التخطيط، أن مصر تستهدف فكرة النمو الاقتصادى الاحتوائى الذى سيحقق المعادلة الصعبة للنمو والعدالة الاجتماعية لأنه بدون عدالة اجتماعية لن يحدث نمو اقتصادى حقيقى داخل الدولة، مشيرًا إلى أنه خلال الـ6 أشهر الماضية تم إطلاق برامج تكافل وكرامة الذى يستهدف مضاعفة الأسر الفقيرة التى تستفيد من الدعم النقدى المباشر حيث إنه تم استهداف من 1.5 مليون أسرة إلى 3 ملايين أسرة فقيرة، بجانب تنمية القرى الأكثر فقرًا وتم بالفعل البدء فيها بمساندة الإمارات العربية الشقيقة.
القطاع الخاص هو العامل الأساسى للاستثمار بمصر
>وأشار أشرف العربى إلى أن الدولة تأخرت كثيرًا جدًا بسبب الاتهامات الموجه إليها فى الفترة الماضية ولكن يجب علينا أن نتجاهل ذلك والبدء فى العمل الحقيقى من أجل النهوض بالدولة، مؤكدًا أن مصر تحتاج إلى معدلات استثمار عالية جدًا بسبب انخفاضها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، والاقتناع بأن القطاع الخاص هو من سيستثمر داخل الدولة وليس الحكومة.