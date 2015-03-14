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موجز أخبار محافظات مصر.. 85% إشغالات شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى

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موجز أخبار محافظات مصر.. 85% إشغالات شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى موجز أخبار محافظات مصر.. 85% إشغالات شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى
نشر "اليوم السابع" أخبارًا لأحداث مهمة فى عدد من المحافظات، اليوم السبت، أبرزها أن العميد عصام خضر، مدير إدارة العمليات والكوارث والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أكد أن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ أثناء عقد المؤتمر الاقتصادى بلغت 85%.

وقالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والرئيس التنفيذى لمشروع محور قناة السويس، سوف يقوم مساء اليوم بشرح تفصيلى لمشروعات محور قناة السويس من خلال عرض تقديمى أمام ضيوف المؤتمر الاقتصادى والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأصيب شخص فى انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون، أمام أحد البنوك بمنطقة لوران شرق الإسكندرية.

وشهدت قرية كفر أبو حطب بالشرقية، حادثاً مأساوياً، حيث أنهى شاب حياة شقيقه الأصغر صعقاً بالكهرباء، لعجزه عن شراء العقاقير المخدرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

واستقبل مطار القاهرة 285 مصرياً من العائدين من ليبيا على طائرة من مطار جربا التونسى عبر منفذ رأس جدير فى إطار الجسر الجوى الذى بدأته منذ 22 يوما.

و إلى أهم الأخبار:


>مدير "عمليات جنوب سيناء": 85% إشغالات شرم الشيخ خلال المؤتمر الاقتصادى

مهاب مميش يعرض مشروعات محور قناة السويس أمام المؤتمر الاقتصادى اليوم

وزير الداخلية يتفقد نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية فى شرم الشيخ

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