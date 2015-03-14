شكري يستقبل وزير الصناعة والتجارة المالاوي

التقى سامح شكري وزير الخارجية مساء اليوم بوزير الصناعة والتجارة في جمهورية مالاوي، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ.

وتناول الطرفين سبل تحقيق المزيد من تعزيز وتطوير علاقات التعاون الثنائي بين مصر ومالاوي في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية انطلاقًا من دور مصر التاريخي الريادي في إفريقيا.

وذكر بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير المالاوي أعرب خلال اللقاء عن سعادته الكاملة بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وتطلع بلاده لزيادة الاستثمارات المصرية في مالاوي والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التدريب وبناء القدرات.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري نقل خلال الاجتماع تحيات وتقدير الرئيس السيسي لرئيس مالاوي، وأكد علي توجه مصر الاستراتيجي تجاه شقيقاتها في القارة الإفريقية والحرص علي تعميق العلاقات مع الدول الإفريقية ومن بينها مالاوي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكدًا على دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تقديم الدعم الفني والمساهمة في التنمية في إفريقيا.

وقال عبد العاطي أن الوزير المالاوي أكد في نهاية اللقاء دعم بلاده الكامل لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.