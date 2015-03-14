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الصحة : العدوي يوقع مذكرة تعاون مع”جنرال إليكتريك” بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

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الصحة : العدوي يوقع مذكرة تعاون مع”جنرال إليكتريك” بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى الصحة : العدوي يوقع مذكرة تعاون مع”جنرال إليكتريك” بمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى

وزير الصحة أثناء يوقع المذكرة

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة قام اليوم بتوقيع مذكرة للتعاون بين وزارة الصحة وشركة “جينيرال إلكتريك” العالمية ،وذلك في حضور رئيس مجلس إدارة الشركة السيد جيف إيمالت.

وتعد شركة “جنرال إليكتريك” العالمية من الشركات الرائدة في مجال إنشاء نظم الإدارة الحديثة في مجال التجهيزات الطبية، وذلك للعمل على استحداث نظام مؤسسي داخل وزارة الصحة لإدارة التجهيزات الطبية بدءًا من المساعدة في وضع نظم تقييم الاحتياجات الفعلية المبنية على الإتاحة والاحتياج الصحي ومعدلات التشغيل مروراً بنظم الشراء الحديثة،ثم وضع نظم الصيانة الوقائية والدورية والتعليم والتدريب الفني والإدارى للقائمين على هذه المنظومة في كافة المستويات الإدارية والفنية لخلق جيل من الأطباء والإداريين والمهندسين والفنيين قادر على تحديد الاحتياجات من التجهيزات الطبية وتوزيعها التوزيع الأمثل لتعظيم الاستفادة منها.

كما ستتيح هذه الاتفاقية وضع نظام رقابة ومتابعة وتحكم لهذه المنظومة ،وذلك لدعم اتخاذ القرار في جميع المستويات الإدارية، وستقوم منظمه الصحة العالمية بدور الشريك الداعم فنياً فى جميع مراحل التطبيق .

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