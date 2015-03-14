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«روش» السويسرية تشتري شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية مقابل مليار دولار

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«روش» السويسرية تشتري شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية مقابل مليار دولار «روش» السويسرية تشتري شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية مقابل مليار دولار

قالت شركة «روش هولدنج أيه.جي» السويسرية أنها ستدفع نحو 1.725 مليار دولار لشراء سيراجون للمستحضرات الطبية وهي شركة تكنولوجيا حيوية أمريكية خاصة تجري أبحاثا حول علاجات سرطان الثدي.

وتسيطر «روش» منذ فترة طويلة على علاجات سرطان الثدي بعقاقير مثل هيرسيبتن وحصلت مؤخرا على موافقة على علاجي كادسيلا وبيرجيتا لعلاج المرضى الذين تحتوي الخلايا السرطانية لديهم على كميات متزايدة من البروتين المعروف باسم اتش.إي.أر2.

وانفصلت سيراجون ومقرها سان دييجو عن أراجون للمستحضرات الدوائية العام الماضي عندما بيعت أراجون لجونسون أند جونسون.

وتركز سيراجون على تطوير جيل جديد من الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم التي تعتقد أنها تقدم وسيلة متطورة لحالات سرطان الثدي وغيرها من أنواع السرطانات التي تتجاوب مع العلاج الهرموني.

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