ضبط 45 ألف قرص مخدر بحوزة شقيقين بأسوان

تمكنت قوة من مباحث أسوان اليوم من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل مخزن بمدينة دراو بمحافظة أسوان.

وكانت معلومات ،قد وصلت للعميد خالد الشاذلى رئيس مباحث أسوان بقيام شقيقين بالإتجار في المواد المخدرة وقيامهما بتخزينها داخل مخزن بقرية الشطب،وبعد التأكد من صحة المعلومات واستئذان النيابة ،قامت حملة من المباحث برئاسة العقيد جودت عبد الجبار وكيل إدارة البحث والرائد محسن رفعت حزين رئيس مباحث دراو ،وضباط وحدة مباحث المركز والقوة المرافقة بمداهمة المخزن، وتم ضبط كل من المتهم” شاذلي العزب إسماعيل” 34 سنة عاطل ومقيم بقرية الشطب وشقيقه “صابر” 30 سنة ،وبحوزتهم 45 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع ،ومبلغ (6000)جنية ،وهاتفين محمول.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم (450) إداري مركز دراو ،وجاري العرض علي النيابة العامة