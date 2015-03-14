مصادر قضائية: المتهم بتفجير دار القضاء نفذ جريمته بـ"علبة كنز"

قالت مصادر بالنيابة العامة، إن جهات التحقيق المختصة اقتادت المتهم بالتورط فى تفجير مبنى دار القضاء العالى الذى وقع قبل 10 أيام، إلى محيط موقع الحادث لتمثيل الجريمة أمام فريق المحققين.

وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن المتهم "إسلام.ش" الصادر قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، قام بتصوير مشهد تمثيلى للجريمة حيث ألصق علبة "كانز" بواسطة مغناطيس بجوار إحدى أعمدة الإنارة القريبة من باب محكمة النقض المطل على شارع 26 يوليو.

كانت جهات التحقيق المختصة أمرت بحبس إسلام.ش"، المتهم بتنفيذ تفجير دار القضاء العالى، ومحاولة زرع عبوتين ناسفتين بمحيط مجلس الوزراء، 15 يومًا، على ذمة التحقيقات، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة أسلحة ومتفجرات والتخطيط بتنفيذ عمليات إرهابية ومن بينها التخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية فى محيط السفارة الأمريكية.

وكشفت التحقيقات مع المتهم عن اعترافه بتنفيذ تفجير دار القضاء العالى، فضلاً عن تنفيذه التفجير أمام سينما رادوبيس بشارع الهرم 2014، بالاشتراك مع متهم آخر هارب يدعى «عماد سعيد» - قائد تنظيم أجناد مصر الإرهابى، كما اعترف بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية فى محيط السفارة الأمريكية بجاردن سيتى، ومجلس الوزراء، وأن العبوات الناسفة التى كانت بحوزته أثناء القبض عليه بغرض تنفيذ العمليات الإرهابية.

نيابة أمن الدولة تجرى معاينة تصويرية للمتهم بتفجير دار القضاء