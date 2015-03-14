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شكري يستقبل وزير خارجية سنغافورة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين

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شكري يستقبل وزير خارجية سنغافورة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين شكري يستقبل وزير خارجية سنغافورة لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين

صورة من اللقاء

 

التقي سامح شكري وزير الخارجية بوزير خارجية سنغافورة، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في شرم الشيخ، حيث تناول معه تطور العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الاستفادة من التجربة السنغافورية في التنمية وفي كونها مركزًا تجاريًا وماليًا عالميًا، خاصة وأن بصدد تنفيذ مشروع تنمية قناة السويس وإنشاء قناة جديدة لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وذكر بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية ان وزير خارجية سنغافورة أكد علي سعادته البالغة بالمشاركة في المؤتمر الاقتصادي، واستعداد بلاده الكامل تقديم الخبرة والدعم الفني اللازمين في ضوء تجربة بلاده وأخذًا في الاعتبار الموقع الجغرافي الفريد لمصر وما تزخر به من موارد بشرية.

وأضاف المتحدث أن الوزيرين تناولا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضية مكافحة الارهاب، حيث نقل وزير خارجية سنغافورة بالغ تعازي بلاده حكومة وشعبًا في ضحايا الحادث الإرهابي الشنيع للمصريين في ليبيا، ودعم مصر في حربها ضد الإرهاب.

وقد عرض الوزير شكري لموقف مصر من قضية الإرهاب، مشيرًا إلى التنسيق القائم بين جميع التنظيمات الإرهابية، والرؤية المصرية لسبل الخروج من الأزمة الراهنة في ليبيا، كما تم تناول الأزمة السورية والأوضاع في العراق.

وقال عبد العاطي أن الوزير السنغافوري أكد في نهاية اللقاء دعم بلاده الكامل لترشح مصر للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن.

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