وسائل إعلام فرنسا تشيد بمشروع العاصمة المصرية الجديدة



> سلطت مختلف وسائل الاعلام الفرنسية اليوم الضوء على العاصمة المصرية الجديدة في شرق القاهرة لنقل الوزارات و المؤسسات الحكومية لها و كذلك على الدعم المالي الذي قدمته دول الخليج لمصر خلال مؤتمر مصر الاقتصادي الذي انطلقت أعماله أمس بمدينة شرم الشيخ.

وأبرزت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية المشروع بعنوان “مصر:عاصمة ادارية جديدة؟” موضحة ان عدد سكان القاهرة سيقفز من ١٨ الى ٤٠ مليون بحلول عام ٢٠٥٠ وان العاصمة الجديدة ستبني على ٧٠٠ كم٢ بين القاهرة القديمة و طريق السويس.

> وعنونت صحيفة “لاكروا”: “مصر تريد إنشاء عاصمة جديدة” ووصفت هذا المشروع بالطموح الذي سيوفر مستوى حياة أفضل لسكانها.

وأبرزت الصحيفة تصريحات وزير الإسكان مصطفى كمال مدبولي بان ارض هذا المشروع هي اكبر ثلاث مرات من واشنطن وأنها سيكون بها مطار دولي واكبر حديقة في العالم و كذلك مدينة ملاهي أكبر اربع مرات من “ديزنى لاند” بكاليفورنيا .

> كما تداولت كل من صحيفة لاتريبون ولايزيكو خبر اقدام مصر على انشاء عاصمة ادارية جديدة بقيمة تصل الى اكثر من ٤٠ مليار دولار، ونقلت ايضا تصريحات لوزير الإسكان المصري في هذا الشأن .

وكتبت ايضا عن الدعم الذي قدمته دول الخليج لمصر و عن إعلانها لمساعدات واستثمارات إضافية لها بقيمة ١٢ مليار دولار بواقع أربعة مليارات لكل منها.

ومن جانبها، اعتبرت قناة “تي في 5 موند” ان السعودية و الامارات و الكويت تسعى لتعزيز مكانة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يطرح نفسه في مقدمة الحرب على الارهاب في المنطقة.

وقالت إن الولايات المتحدة في المقابل والتي مثلها وزير خارجيتها چون كيري في مؤتمر مصر الاقتصادي بشرم الشيخ قد جاءت و يديها فارغة و اكتفت بالتأكيد على التزامها بأمن و رخاء حليفتها العسكرية مصر. و وصفت القناة العلاقات بين القاهرة و واشنطن بالمضطربة.

ولفتت الى أنه تواجد ١٠٠ دولة و منها قوى الخليج و الدول الأفريقية و الأوروبية و الصين في مؤتمر شرم الشيخ هو تنوع دبلوماسي يعزز من تأثير الرئيس السيسي على الساحة الدولية.و وصفت الرئيس السيسي بانه حليف لا يستطيع الغرب تجاوزه في العالم العربي الذي يشهد تمدد تنظيم داعش الارهابي.