سلاح الجو الليبي ينفذ ثلاث ضربات داخل مدينة «زوارة» دون خسائر بشرية



> قصفت طائرة حربية تابعة للجيش الليبي اليوم السبت ،عددا من المزارع بمدينة زوارة الليبية ، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية ” .

وقال مصدر عسكري اليوم ، إن مقاتلة من نوع ميغ 23 انطلقت من قاعدة الوطية الجوية ، نفذت ثلاث ضربات داخل مدينة زوارة ، مستهدفة مخازن للسلاح في إحدى المزارع .

وأضاف المصدر أن ” الضربة جاءت ردا على ضرب عدد من المواقع بمدينة الزنتان ، استهدفت مواقع بالقرب من المطار والمستشفى ” ، مؤكدا عدم تسجيل أي اصابات .

في المقابل ، أكد حافظ معمر الناطق الرسمي للغرفة الأمنية المشتركة بزوارة ، في تصريح مقتضب له اليوم، أن طائرة حربية قصفت أحدى المزارع بمدينة زوارة دون وقوع أي إصابات بشرية او خسائر مادية.