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«CNN» :عاصمة مصر الجديدة واحدة من أكثر مشروعات البنية التحتية طموحاً في العالم

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«CNN» :عاصمة مصر الجديدة واحدة من أكثر مشروعات البنية التحتية طموحاً في العالم «CNN» :عاصمة مصر الجديدة واحدة من أكثر مشروعات البنية التحتية طموحاً في العالم


> وصفت ”سي إن إن” الأمريكية مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة شرق القاهرة بأنه واحد من أكثر مشروعات البنية التحتية طموحاً في العالم.

وأوضحت “سي إن إن” في تقرير مطول لها اليوم السبت أن الطموحات المرتبطة بالمشروع كبيرة، لاسيما وأنه سيضم سفارات الدول الأجنبية ومبان حكومية بالإضافة إلى مطار دولي أكبر من مطار هيثرو ومزارع للطاقة الشمسية وما يقرب من 40 ألف غرفة فندقية و2000 مدرسة و18 مستشفى مرتبطة معا بشبكة من الطرق الجديدة تصل إلى 6 آلاف ميل .

وأشارت ” سي إن إن” إلى أن الكثافة السكانية العالية والازدحام المروري في القاهرة التي يقطنها 18 مليون مواطن كان واحدا من الدوافع وراء إقامة العاصمة الجديدة التي لم يتحدد اسمها بعد ، مشيرة إلى أن عدد سكان العاصمة الجديدة ليس من المتوقع أن يزيد على 7 ملايين نسمة .

وذكرت الشبكة ، أن ليست الدولة الأولى التي تخطط لنقل عاصمتها من المدن الكبيرة إلى أخرى حيث نقلت ميانمارعاصمتها من يانجون إلى نابيداو ونيجيريا التي نقلت عاصمتها من لاجوس إلى أبوجا عام 1990 والبرازيل التي نقلت عاصمتها إلى برازيليا.

وكان قد تم اليوم السبت على هامش مؤتمر” دعم وتنمية الاقتصاد المصري – مصر المستقبل ” في شرم الشيخ التوقيع على عقد بين وزارة الإسكان وشركة إماراتية لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مدى فترة خمس سنوات بتكلفة 45 مليار دولارعلى مساحة 150 ميلا مربعا أي ما يعادل مساحة دينفر الأمريكية .

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