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جولة مفاجئة لمدير أمن القاهرة بقسم شرطة عابدين للإطلاع على سير العمل

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جولة مفاجئة لمدير أمن القاهرة بقسم شرطة عابدين للإطلاع على سير العمل جولة مفاجئة لمدير أمن القاهرة بقسم شرطة عابدين للإطلاع على سير العمل

جولة مدير الأمن في قسم عابدين

قام اللواء أسامة بدير مدير أمن القاهرة ظهر اليوم بزيارة لقسم شرطة عابدين، وذلك في إطار قيامه بجولات مفاجئة على عدد من أقسام الشرطة للإطلاع على سير العمل ومتابعة إجراءات تلقي طلبات حج القرعة لهذا العام وتقييم مدى التزام الأقسام بتطبيق ضوابط واشتراطات حقوق الإنسان وحسن معاملة وأستقبال المواطنين، حيث قام بمراجعة أوراق المحجوزين للوقوف على قانونية حجزهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو عرضهم على الجهات القضائية في المواعيد المقررة.

وشدد مدير الأمن على ضرورة تذليل العقبات أمام المواطنين المترددين على الأقسام والتعامل الجاد مع كافة البلاغات بما يعزز من ثقة المواطنين في أجهزة الأمن ويدعم تلاحمهم معًا في مواجهة الإرهاب وتحقيق أمن الوطن.

كما قام بتفقد سير العمل بالسجل المدني بالقسم، ووجه مأمور القسم بتذليل العقبات أمام مسئولي السجل المدني والتعاون معهم لتوفير أماكن لائقة لانتظار المواطنين وكذا تشغيل نظام “الاستدعاء الآلي المرقم” المماثل لما يتم العمل به بالبنوك للتيسير على المواطنين.

من ناحية أخرى فقد عقد مدير الأمن إجتماعًا مع ضباط إدارتي مباحث الأموال العامة وحماية الآداب لوضع الخطط الأمنية في المجالات الخاصة بعمل كلا الإدارتين لتحقيق الأمن بكافة جوانبه.

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