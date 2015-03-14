تعرف على أسباب وفوائد رائحة البصل النفاذة

يحتوى البصل على عناصر نفاذة الرائحة، مما يُمثل مشكلة للبعض، سواء أثناء الطهى أو الإعداد والتقطيع، ورائحة البصل النفاذة، وما ينتج عنه من حدوث حرقة فى العين يرجع إلى احتوائه على بعض العناصر التى تتفاعل مع الهواء محدثة هذا التأثير.

ويوضح الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء، السبب الكيميائى وراء رائحة البصل النفاذة، ويكشف المزيد من التفاصيل عن مواده الطيارة التى تسبب حرقان العين واحمرارها وانهمار الدموع منها.

أسباب الرائحة النفاذة للبصل

فوائد رائحة البصل النفاذة

>ويضيف قائلاً "البصل يحتوى على مواد وعناصر نفاذة، وقوية للغاية، كعنصر الكبريت الذى ينفذ للهواء بمجرد شق البصل ليتطاير ويصل إلى العينين، ولقوة نفاذة وانتشاره فهو ينفذ إلى العينين، فتنهمر الدموع ويشعر الشخص بحرقان والحاجة إلى الهرش بها".>وتابع، أن الكبريت ينفذ أيضاً إلى فتحتى الأنف والشعب الهوائية، وهو ما يفيد فى فتحها وتهويتها جيدًا، وكما يعمل على تنظيف العين جيدًا، والوقاية من البرد والأنفلونزا وتوسيع الشعب الهوائية، ولهذا يمكن تخفيف هذه المادة الطيارة، من خلال وضع البصل تحت الماء المنهمر كى لا يتطاير فى الهواء وينتقل بين ذراته".