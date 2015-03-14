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حبس ساقطة الدقهلية المعترفة بممارسة الجنس مع 5 شباب 4 أيام

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حبس ساقطة الدقهلية المعترفة بممارسة الجنس مع 5 شباب 4 أيام حبس ساقطة الدقهلية المعترفة بممارسة الجنس مع 5 شباب 4 أيام
قررت نيابة مركز منية النصر بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى، المحامى العام لنيابات شمال الدقهلية، حبس "شيماء. ع. ع" - 22 سنة ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز - 4 أيام على ذمة التحقيق.

كانت المتهمة اتهمت فى محضر 5 شباب بمعاشرتها جنسيا ورفضهم دفع المبلغ المتفق عليه لها، وأخلت النيابة سبيلها والشباب الخمسة بعد تصالحهم، إلا أن النائب العام المستشار هشام بركات أمر بضبطها وإحضارها وإعادة فتح التحقيق فى الواقعة.

كانت البداية بتلقى مركز شرطة منية النصر بلاغا من "شيماء"، اتهمت فيه كلا من "خالد ى. ع .ع " - 17 سنة سائق توك توك - و"أحمد .م .ع " - 17 سنة مقيم فى كفر علام - و"إبرهيم ف م" و" على .ا" مقيمين فى عزبة الضهرى– و"عبده. ا. ص" بممارسة الرذيلة معها وبعدما انتهوا من معاشرتها داخل شقة أحدهم بعزبة الضهرى دائرة المركز، فروا هاربين دون أن يدفعوا لها المبلغ المتفق عليه.

تمكن الرائد محمد الشربينى، رئيس مباحث منية النصر، من ضبط المتهم الأول والثانى وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة مع باقى الشباب، فتحرر بالواقعة المحضر رقم 1434 إدارى منية النصر لسنة 2015 وإحالته إلى النيابة العامة، التى أخلت سبيل الساقطة والشباب عقب تصالحهم.

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مصر 365