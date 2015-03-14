سائق يحرق نفسه أثناء ضبطه لتنفيذ أحكام صادرة ضده بالشرقية

ألقى سائق البنزين على جسده وأشعل فيه النيران، اليوم، أثناء محاولة قوة من مباحث مركز شرطة أولاد صقر ضبطه لتنفيذ 5 أحكام "تبديد" صادرة ضده ،واستطاع مخبر سرى إنقاذه قبل أن يصاب معه بحروق.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية،إخطارا من اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بنجاح" عبد الهادى .م" مخبر سرى بمركز أولاد صقر فى إنقاذ "على أ ع" 40 سنة، سائق، مقيم بدائرة المركز عقب إشعاله النيران فى جسده أثناء محاولة ضبطه لتنفيذ 5 أحكام صادرة ضده وأسفرت الواقعة عن إصابة المخبر والسابق بحروق وعمل الإسعافات الأولية لهما.

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