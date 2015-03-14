محام:السيدة المعترفة بممارسة الدعارة بالدقهلية ليس من حقها التنازل لأنها متهمة

قال أمين محمد الجمل المحامى بالنقض، إن اتهام ربة منزل لـ5 شباب بمعاشرتها جنسيا دون دفع أجر متفق عليه معها من القضايا التى لا تملك فيها المجنى عليها التنازل لكونها متهمة كما تعتبر النيابة فى هذه القضية هى الخصم.

وأضاف المحامى لـ"اليوم السابع": "الواقعة من القضايا التى تخص المجتمع وتعد ممارسة دعارة ولا تعفى المتهمة من المحاكمة الجنائية فيها، وليس من حقها التصالح كونها أصبحت متهمة وليست مجنى عليها، وذلك باعترافها بمعاشرتهم دون تميز وهو تأكيد على ممارستها الدعارة وقانون العقوبات يوجب حبسها".

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتقدم "شيماء.ع.ع 21 سنة"، ربة منزل مقيمة فى كفر علام بمركز منية النصر، ببلاغ اتهمت فيه "خالد.ى.ع" - 17 سنة سائق توك توك - و"أحمد.م.ع" 17 سنة و"إبرهيم.ف.م"، و"على.أ"، و"عبده.أ" بالاتفاق معها على ممارسة الرذيلة معها مقابل حصولها منهم على أجر مادى وبعدما عاشروها جنسيا بعزبة الضهرى فروا هاربين دون دفع المبلغ المتفق عليه.

بالقبض على المتهمين وعرضهم على نيابة منية النصر اتفق الطرفان على التصالح، وتنازلت الشاكية عن المحضر وأخلت النيابة سبيل الجميع إلا أن النائب العام أمر بإعادة فتح التحقيق فى الواقعة.