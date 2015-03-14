الحبس والغرامة لعاطل تاجر فى الهيروين بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، "حسن.ع.أ"، عاطل، ومقيم بدائرة مركز سوهاج - بالحبس 6 أشهر والغرامة 10 آلاف جنيه فى واقعة اتهامه بالاتجار فى الهيروين وضبط 11 لفافة بحوزته.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى وبأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

وترجع القضية إلى 2014 بورود معلومات إلى رجال مباحث مركز سوهاج باتجار المتهم فى الهيروين فتم تقنين الإجراءات وإعداد كمين والقبض عليه وبحوزته 11 لفافة ورقية من الهيروين معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات فأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.