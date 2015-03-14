النيابة تطلب التحريات حول انفجار عبوة على شريط سكك حديد بالبدرشين

طلبت نيابة البدرشين برئاسة رامى منصور تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير المفرقعات حول انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولين على شريط السكة الحديد بمنطقة المرازيق فى البدرشين جنوب الجيزة.

وكانت النيابة انتدبت فريقًا من المعمل الجنائى لرفع الأدلة وفحصها والوقوف على ظروف وملابسات الحادث.

جاء ذلك بعد انتقال خبراء المفرقعات إلى مقر الواقعة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى مدير الإدارة، إثر ورود بلاغ بالانفجار.

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