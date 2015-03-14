إصابة 12 فى تصادم سيارتين على طريق سوهاج - البحر الأحمر

شهد طريق سوهاج - البحر الأحمر بدائرة مركز أخميم عند الكيلو 60، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ما أسفر عن إصابة 12 من مستقلى السيارة الأولى وتم نقلهم لمستشفى سوهاج الجامعى محولين من مستشفى أخميم المركزى.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغًا من العقيد محمد سامى مأمور مركز شرطة أخميم بالحادث وأفاد الرائد أحمد شوقى زيدان رئيس مباحث أخميم بأن التصادم وقع بين السيارة رقم "7926 ص أ ب" ميكروباص قيادة السيد.أ.ع مقيم فى منطقة أبو مناع بمركز دشنا والسيارة رقم 16006 نقل الأقصر التى كانت متوقفة على جانب الطريق.. تحرر بالحادث المحضر رقم 3282 العرض على النيابة العامة.