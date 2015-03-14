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«اتصالات الإمارات» : استثماراتنا في مصر تحتل المرتبة الأولى

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«اتصالات الإمارات» : استثماراتنا في مصر تحتل المرتبة الأولى «اتصالات الإمارات» : استثماراتنا في مصر تحتل المرتبة الأولى


> أكد مدير شركة الاتصالات الإماراتية أحمد عبدالكريم ، أن شركة الاتصالات بمصر تأتى في المرتبة الأولى بالنسبة لباقي شركة اتصالات في جميع البلدان الأخرى ، مشيرا إلى أن الشركة تعمل في 19 دولة على مستوى العالم .

وقال – عبدالكريم خلال مؤتمر “دعم وتنمية الاقتصاد – المستقبل” – إن حجم الاستثمارات لشركة اتصالات في مصر بلغ 36 مليار جنيه مصري ، لافتا إلى أن مصر تحتاج إلى إصلاحات في اللوائح والتشريعات الخاصة بقطاع الاتصالات .

وأشار إلى أن المصرية بدأت بالفعل منذ عامين في وضع استراتيجية تكنولوجيا اتصالات شاملة ، لافتا إلى أن المطلوب الآن هو البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية .

وتابع ” إن تنفيذ هذه الاستراتيجية سيضع مصر في الصدارة ويجعل لها مركز رقمي في المنطقة مميز ” ، موضحا ان مصر لديها الموارد والمناخ المناسب للاستثمار في قطاع الاتصالات ، فضلا عن أن وجود ثقافة الابداع والابتكار في مصر .

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