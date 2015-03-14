وزير الاتصالات : مشروعات بالبنية التحتية والكابلات البحرية بقيمة 120 مليار جنيه

استعرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم المشروعات التي تطرحها الوزارة بالقطاع في مجالات البنية التحتية والبرودباند والفايبراوبتك والحوسبة والكابلات البحرية باستثمارات مطلوبة تصل إلى 120 مليار جنيه.

وقال نجم خلال جلسة نقاشية بعنوان “فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” على هامش مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد ..مصر المستقبل إن القطاع الخاص سيمول 88 في المائة من تلك الاستثمارات.

وأضاف ان القطاع نما بنسبة 13 في المائة خلال العام 2014، مسجلا 66 مليار جنيه مقابل 48 مليارا عام 2011 .

> وأوضح ان حجم مساهمة القطاع في الناتج الاجمالي المحلي وصل إلى 8ر4 في المائة.

ولفت إلى ان صناعة خدمات التعهيد ارتفع من 4 مليارات جنيه علم 2011 إلى 11 مليارا عام 2014.

وفند التحديات التي يواجهها القطاع ومنها الافتقار إلى البرودباند والقوانين التى لاتلبي الاحتياجات التكنولوجية الجديدة ، مؤكدا ان مصر لديها العديد من الفرص والمزايا التنافسية.

وعقد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عددا من اللقاءات خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني لـ/مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد ..مصر المستقبل / الذى تستضيفه مدينة شرم الشيخ في الفترة من 13-15 مارس الجاري حيث التقي مع السيد هولين زاو، الأمين العام للاتحاد الدولى للاتصالات، وتم خلال اللقاء بحث كيفية تعزيز التعاون بين الوزارة والاتحاد خاصة مع تزامن مرور 150 عاما على تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات ، حيث اتفق الطرفان على اصدار طابع بريد لهذه المناسبة ، كما تم التأكيد على العمل من أجل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر ITU Telecom الذي سيعقد في الربع الأخير من هذا العام.

ودعا الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات المهندس خالد نجم لحضور منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات في مايو المقبل بحضور رؤساء دول العالم نظرا لدور مصر الرائد في الاتحاد الدولي.

كما اجتمع الوزير مع وفد ممثل لشركة اورانج العالمية حيث التقى بالسيد جيرفيه بيليسيه، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة “أورانج” العالمية، والسيد ايف جوتيه الرئيس التنفيذي لشركة موبينيل ، حيث تم الاتفاق على العمل من أجل تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة من خلال شركة موبينيل وتفعيل قياسات جودة الخدمات بالشركة .

وفي إطار بحث سبل تحسين الخدمات المالية المقدمة للمواطنين التقي الوزير مع السيد والت ماكني نائب رئيس شركة ماستر كارد العالمية ،والسيد مايكل مايباخ رئيس شركة ماستركارد العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحضور السيد مجدي حسن الرئيس التنفيذي لشركة ماستر كارد في مصر حيث تم بحث أليات متابعة العمل بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الحكومة المصرية وشركة ماستركارد العالمية في فبراير الماضي بهدف تمكين المواطنين من استخدام الخدمات المالية عبر الحلول التكنولوجية بطريقة أمنة وموثوقة.. واتفق الطرفان على انشاء قناة للتواصل مع كافة الوزارات المعنية بالمدفوعات الالكترونية.

واشاد نائب رئيس شركة ماستر كارد العالمية بكلمة السيد رئيس الجمهورية التي القاها في افتتاحية المؤتمر مشيرا الى رغبة الشركة العالمية في تحقيق نمو في حجم اعمالها بما يعود بمردود طيب على المواطن المصري مؤكدا على اهمية التعامل من خلال سياسات المدفوعات الالكترونية .

كما عقد الوزير لقاء مع المهندس علي الفرماوي نائب رئيس شركة مايكروسوفت العالمية وقيادات الشركة في مصر الذين ابدوا دعمهم لكل مشروعات الشراكة بين الحكومة المصرية والشركة.. مشددين على ان مشروعات الشركة موجهة لدعم المواطن المصري ، خاصة من أجل إيجاد حلول للمشكلات التي تواجهه ، مؤكدين على انه سيتم الاعلان قريبا عن خطة لزيادة الاستثمارات في مصر .

ومن المقرر ان يشارك اليوم المهندس خالد نجم فى جلسة نقاشية بعنوان “فرص وتحديات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ” لعرض مشروعات الوزارة المطروحة داخل المؤتمر ،على ان يستكمل لقاءاته مساء اليوم حيث سيلتقي مع ممثلي شركة فودافون العالمية ، وسفير الهند بالقاهرة ، وممثلي البنك الافريقي للتنمية.