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«ماجد الفطيم» تستثمر 5 مليارات جنيه في 8 مشروعات جديدة بمراكز التسوق

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«ماجد الفطيم» تستثمر 5 مليارات جنيه في 8 مشروعات جديدة بمراكز التسوق «ماجد الفطيم» تستثمر 5 مليارات جنيه في 8 مشروعات جديدة بمراكز التسوق


> وقعت مجموعة “ماجد الفطيم” الإماراتية اليوم اتفاقا مع وزارة الاستثمار المصرية، ومحافظة القاهرة لإنشاء 8 مشروعات جديدة للتسوق والمراكز التجارية في القاهرة الكبرى، والمجتمعات العمرانية الجديدة باستثمارات 5 مليارات جنيه، وذلك على هامش (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد – المستقبل).

وقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي آلان بجاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “ماجد الفطيم” القابضة، وعن الجانب المصري أشرف سالمان وزير الاستثمار ومحافظ القاهرة جلال السعيد.

وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان إن مصر شهدت تعديلات جوهرية وجريئة في قوانينها الاقتصادية والاستثمارية، ما جعل مناخ الاستثمار أكثر جذبا للمستثمرين.

وأضاف آلان بجاني أن المجموعة رفعت استثماراتها من 18 مليار جنيه الى 23 مليار جنيه من خلال هذا المشروع الذى ينقسم الى قسمين 4 مشروعات منها مراكز للتجزئة والمولات فى المدن الجديدة و4آخرى للتسوق فى القاهرة الكبرى.

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