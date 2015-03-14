أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو .. مواطنون : المؤتمر الإقتصادى خير لمصر “بس الفاسدين يبعدوا عنه”

Google+ Print
بالفيديو .. مواطنون : المؤتمر الإقتصادى خير لمصر “بس الفاسدين يبعدوا عنه” بالفيديو .. مواطنون : المؤتمر الإقتصادى خير لمصر “بس الفاسدين يبعدوا عنه”

 

تقرير : شمس الدين مرتضى – بكر الشرقاوى

بدأ المؤتمر العالمي الاقتصادي في شرم الشيخ أمس الجمعة، بحضور العديد من زعماء و قادة الدول العربية و الأجنبية، للإعلان عن ضخ أموال للاستثمار في من خلال شركات استثمارية كبرى و عقد اتفاقات مع المصرية لمشروعات سيتم تنفيذها فى المستقبل.

رصدت عدسات وكالة أنباء أونا أراء المواطنين حول ما يدور في المؤتمر الاقتصادي، وعن ما يرونه من توابع ستنتج عن ذلك المؤتمر. “خير لمصر”

ورأى بعض المواطنين أن المؤتمر سيجنى الشعب المصرى ثماره خلال المستقبل القريب عن طريق توفير فرص للعمل من خلال المشاريع التى سيتم تنفيذها فى مصر والقضاء على البطالة، ولكن لابد من إبتعاد المسئولين الفاسدين عن المشاريع التى سيتم تنفيذها، على حسب وصفهم.

بينما أكد عدد من المواطنين على عدم متباعتهم لفعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، قائلين ” لا جديد سيحدث”.

 

" frameborder="0">

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم»

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية

«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية