بالفيديو .. مواطنون : المؤتمر الإقتصادى خير لمصر “بس الفاسدين يبعدوا عنه”

تقرير : شمس الدين مرتضى – بكر الشرقاوى

بدأ المؤتمر العالمي الاقتصادي في شرم الشيخ أمس الجمعة، بحضور العديد من زعماء و قادة الدول العربية و الأجنبية، للإعلان عن ضخ أموال للاستثمار في مصر من خلال شركات استثمارية كبرى و عقد اتفاقات مع الحكومة المصرية لمشروعات سيتم تنفيذها فى المستقبل.

رصدت عدسات وكالة أنباء أونا أراء المواطنين حول ما يدور في المؤتمر الاقتصادي، وعن ما يرونه من توابع ستنتج عن ذلك المؤتمر. “خير لمصر”

ورأى بعض المواطنين أن المؤتمر سيجنى الشعب المصرى ثماره خلال المستقبل القريب عن طريق توفير فرص للعمل من خلال المشاريع التى سيتم تنفيذها فى مصر والقضاء على البطالة، ولكن لابد من إبتعاد المسئولين الفاسدين عن المشاريع التى سيتم تنفيذها، على حسب وصفهم.

بينما أكد عدد من المواطنين على عدم متباعتهم لفعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، قائلين ” لا جديد سيحدث”.

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