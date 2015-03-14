شرطي يقتل زميله بعد خلاف على زجاجة عطر بصالون حلاقة بشرم الشيخ

تلقي اللواء نبيل العشري ،مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من مديرية أمن جنوب سيناء يفيد قيام “م . ك . أ” 33 سنة شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن الوادي الجديد بطعن زميله “و . ز . م” 28 سنة شرطي من قوة إدارة الحماية المدنية والإطفاء بعد نشوب مشاجرة بينهما ،مستخدمًا مطواة وأصابته بطعن نافذ بمنطقة الصدر.

وكشفت تحريات الواقعة إلي نشوب مشاجرة بين الشرطيين بسبب الخلاف علي شراء زجاجة عطر من داخل صالون حلاقة بمدينة شرم الشيخ تطورت إلي مشاجرة بينهما خارج الصالون وطعن شرطي زميله بمطواة أدت إلي وفاته داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي .

وتمكنت قوات الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء من ضبط الشريط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة والتحفظ عليهما وتحرير المحضر رقم 2274 جنح قسم شرطة شرم الشيخ لسنة 2015 .

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي قررت حبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق.