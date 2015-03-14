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14 مصريًا يغادرون ليبيا عبر الحدود الجزائرية

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14 مصريًا يغادرون ليبيا عبر الحدود الجزائرية 14 مصريًا يغادرون ليبيا عبر الحدود الجزائرية


> قامت السلطات الجزائرية بفتح الحدود المشتركة مع ليبيا عبر معبر الدبداب الحدودى بولاية إيليزى ـ بصورة استثنائية ـ حيث سهلت دخول 14 مصريا تمهيدا لنقلهم إلى .

وذكرت مصادر مطلعة لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم السبت أن رعية مصريا واحدا غادر من مطار زرزايتين فى إن أميناس باتجاه مطار القاهرة الدولى على متن طائرة خاصة تابعة للخطوط الجوية المصرية فيما يتوقع أن يغادر الرعايا ال 13 الجزائر غدا باتجاه مصر فى حالة توافر تذاكر طيران .

وقد قامت السلطات المحلية لولاية إيليزى بتسخير حافلات لنقل الرعايا المصريين من معبر الدبداب الحدودى إلى مدينة إن أميناس على مسافة 220 كلم حيث كان فى استقبالهم وفد قنصلى من السفارة المصرية تم تشكيله بناء على تعليمات السفير المصرى بالجزائر عمر أبوعيش بالاضافة إلى مسئوليين محليين من ولاية إيليزى .

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