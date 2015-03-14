التحقيق فى اتهام أستاذة جامعية بالاستيلاء على رسالة ماجستير

أحال النائب العام، المستشار هشام بركات، البلاغ المقدم من صالح حسب الله، المحامى بالاسئناف العالى، بصفته وكيلاً عن الباحثة بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، مروة محيى الدين محمد، ضد "س.م" أستاذ مساعد بقسم الإعلام كلية الآداب جامعة سوهاج، وكلف المحامى العام الأول لنيابات سوهاج الكلية بالتحقيق فى اتهامها بسب وقذف الباحثة، والاستيلاء على رسالة الماجستير الخاصة بها والامتناع عن تسليمها.

تضمن البلاغ المقيد برقم ٢٩٧٩ عرائض النائب العام لسنة ٢٠١٥، أن الشاكية باحثة بقسم الإعلام كانت تحت إشراف الدكتور محمد منير حجاب، وسلمته رسالة الماجستير الخاصة بها، التى أقرها قبل دخوله فى غيبوبة أدت إلى وفاته.

وأوضح مقدم البلاغ، بعد وفاة الدكتور محمد منير حجاب، تقدمت موكلته بطلب تعزيز الإشراف على رسالتها، أن تكون الدكتورة عزة عبد العزيز هى المشرفة على الرسالة، إلا أن (المشكو فى حقها) رفضت وفرضت نفسها للإشراف على الرسالة.

وبحسب البلاغ، قالت المشكو فى حقها: إن الرسالة كانت مع زوجها الدكتور محمد منير قبل وفاته، وبالتالى أضحت ميراثًا لها، كما هددت الباحثة بتعطيل رسالتها وإفسادها.

وطالب مقدم البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المشكو فى حقها، وفتح تحقيق موسع فى اتهام الأستاذة الجامعية بالاستيلاء على رسالة الماجستير الخاصة بموكلته.