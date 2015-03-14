هذه أسباب إلغاء حفل نانسي عجرم في المغرب وهدى سعد البديلة

فوجىء جمهور الفنانة نانسي عجرم بإلغائها لحفلها الذي كان سيقام ليلة اليوم السبت 14 مارس في المنتجع السياحي مازاغان بمدينة الجديدة في المغرب، وكانت شائعات كثيرة رافقت حفل نانسي بسبب استغلال صورها في اعلان لشركة اتصالات مغربية. وتحدث عدد من المصادر عن مطالبة نانسي بمبلغ مليون دولار كتعويض لها عن هذا الاستغلال. وهو الأمر الذي لم تعرف تفاصيله إدارة المنتجع الذي أكد فيه مسؤول التواصل والإعلام أن الحفل قائم ولا علم لهم بأية مشاكل من هذا القبيل بل وتمّ إرسال للصحافيين المدعوين تفاصيل برنامج الحفل، وبنفسها فنّدت نانسي منذ يومين كل الشائعات على حسابها في "توتير" ،والى حدود التاسعة والنصف ليلاً بتوقيت المغرب توصل "سيدتي نت" ببيان يعلن إلغاء حفل نانسي عجرم بكل أسف وبأن إدارة المهرجان لا دخل لها بالموضوع لأن الأمر يتعلق بسوء تفاهم مع متعهد الحفل الذي هو من خارج مؤسسة المنتجع والذي لم يحترم فيما يبدو الاتفاق المبرم مع شركة نانسي. وأكدت إدارة المنتجع في نفس البيان أنه التزاماً بتعاملها الجيد مع زبائنها ،قررت الإدارة الإبقاء على موعد الحفل الذي كان سيبدأ مع الفنانة المغربية الشابة نبيلة معن ويختتم مع نانسي، لكن مع غياب هذه الأخيرة ستحيي الحفل المغربية هدى سعد إضافة إلى فقرة الطرب الشعبي مع الفنان عمر شريف مع منح عشاء مجاني لزبائن الحفل. في نفس الوقت أعلن البيان عن رقم هاتف الاتصال في حالة رغبة الزبائن في استرجاع تذاكرهم أو الحجز لحضور البرمجة الجديدة للحفل الذي يمكن أن يحجزوا تذاكره . وبذلك صارت الشائعات حقيقة وتمّ إلغاء حفل نانسي التي أعلنت هي الأخرى على حسابها الخاص أنها "كتير زعلانة" لأنها لن تحيي الحفل بسبب عدم التزام المتعهد في المغرب بالبنود المتفق عليها في العقد.