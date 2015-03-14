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هكذا تعيش كيت ميدلتون أيام حملها الأخيرة

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السبت 14-03-2015 15:27

بالرغم من تدهور حالتها الصحيّة في مراحل حملها الأولى، فإن دوقة كامبردج Kate Middleton أكدت في حديثها الأخير أنها تشعر بتحسّن كبير الآن، في وقتٍ لم تكتسب وزناً كبيراً لدرجة أنها أحياناً تنسى كونها حاملاً.

Middleton البالغة من العمر 33 عاماً قالت إنّ ولادتها باتت قريبة جداً، إلا أن ذلك لا يمنعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي ومن المشاركة في العديد من المناسبات العامة والخاصّة.
وشدّدت Kate على وجوب أنّ يبقى طفلها المنتظر بعيداً عن الأضواء في الفترة الأخيرة، كي يعيش طفولة هادئة وطبيعية كباقي الأطفال.

 

 

 

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