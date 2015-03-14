وزير الزراعة : اتفاق مبدئي مع “شنيدر” على تطوير مشروعات الطاقة المتجددة بالأراضي الجديدة

عقد الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عدة لقاءات ثنائية على هامش أعمال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، حيث التقى بكل من رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، ونظيره الفيتنامي وسفير فيتنام بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة شركة شنيدر، ووزير الاقتصاد وسفير بولندا في جلسات منفصلة.

واستعرض هلال خلال لقاءه ورئيس بنك الاستثمار الأوروبي والوفد المرافق له، استراتيجية وزارة الزراعة وفرص الاستثمار الزراعي المتاحة، في مجال الاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان، والتي تشمل مشروعات زراعية صناعية وكيفية إدخال منظومة التسويق في عمل الوزارة، لافتًا أن خطة الوزارة تشمل مشروعات لاستصلاح الأراضي والانتاج السمكي والحيواني والداجنى، فضلًا عن التصنيع والتسويق الزراعي وتصدير هذه الحاصلات للاستفادة من القيمة المضافة لها.

وأبدى رئيس البنك استعدادهم لدعم مصر الفترة المقبلة، وأن هذا الدعم لن يقتصر على القروض الميسرة، ولكن ستشمل منح لدعم التدريب والقدرات الفنية والتقنية للعاملين في قطاع الزراعة المصرية، خاصة وأن لهم تجارب كبيرة في هذا المجال، كما أشاد بما عرضه الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب وخطة الاستثمار المصرية الطموحة، وما تقدمه الحكومة من تذليل للعقبات بإستصدار القوانين الجديدة.

فيما أشاد الوفد الفيتنامي بالعلاقات السياسية بين البلدين، مؤكدين نيتهم في العمل على زيادة استثماراتهم في مصر خاصة في مجال الزراعة، فضلاً عن زيادة فرص الاستزراع السمكي في توشكى وأسوان نظرًا للخبرة التي يمتلكونها في هذا المجال حيث يبلغ ترتيبهم الثالث على مستوى العالم في انتاج الأسماك.

وأكد هلال أن هناك فرصة لزيادة أماكن الاستثمار في هذا المجال بقناة السويس الجديدة باعتبارها منطقة مركزية للتجارة مما يجعل الفرصة متاحة لإنشاء مصانع لتصنيع وتصدير الأسماك للبلدان المجاورة، وفي هذا السياق وجه هلال الدعوة للوزير الفيتنامي ورجال الأعمال الفيتناميين لزيارة مصر للتعرف من قرب على الفرص الاستثمارية الجادة، وهو الأمر الذي رحب به الجانب الفيتنامي وبادلوه الدعوة لزيارة بلادهم، وتم الاتفاق على اعداد مذكرة تفاهم بين البلدين لنقل الخبرات في الانتاج السمكي وتصنيعه وخاصة الجمبري.

وعلى جانب آخر أبدى رئيس مجلس ادارة شركة شنيدر خلال لقاءه وهلال ترحيبه لزيارة وزارة الزراعة لبحث سبل التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث ستقوم الشركة باستعراض مشروعاتها الخاصة بهذا المجال في مناطق الاستصلاح الجديدة لخدمة وتطوير الري في قطاع الزراعة بالاضافة الى الصناعات القائمة على الزراعة.

واستعرض هلال خلال لقاءه ووزير الاقتصاد وسفير بولندا والوفد والمرافق لهما، الخطة والسياسات المصرية، حيث أكد الوفد امتلاكهم 6 شركات تعمل في مجال انتاج الالبان في مصر وهو الأمر الذي يقبلون على زيادة الاستثمار فيه الفترة المقبلة، نظراً للخبرة التي يتميزون بها مع التزامهم بمعايير الجودة وسلامة الغذاء طبقاً لمعايير الاتحاد الاوروبي.

ووجه الوفد الدعوة لهلال لحضور المعرض الزراعي المزمع عقده في سبتمبر المقبل، وزيارة مصانع الألبان للوقوف على طرق التصنيع المتقدمة التي تمتلكها بولندا في هذا المجال والاتفاق المبدئي لنقل هذه الخبرة إلى مصر.