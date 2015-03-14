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تأجيل محاكمة ربان عبارة “الرياض” تسبب في غرق وإصابة وفقد 9 بالبحر الأحمر‎

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تأجيل محاكمة ربان عبارة “الرياض” تسبب في غرق وإصابة وفقد 9 بالبحر الأحمر‎ تأجيل محاكمة ربان عبارة “الرياض” تسبب في غرق وإصابة وفقد 9 بالبحر الأحمر‎

العبارة الرياض

 

قرر المستشار حسن رأفت رئيس محكمة جنح الغردقة وسكرتارية تحقيق هاني الهلب اليوم السبت تأجيل جلسة محاكمة ربان السفينة “الرياض” المتسببة في غرق المركب السياحي يسمى ” الياسمين ” لغد الأحد لاستكمال المرافعات.

ترجع أحداث تلك القضية إلى شهر سبتمبر لعام 2013، عندما اصطدمت العبارة ” الرياض ” بعد إبحارها من ميناء الغردقة البحري بـ8 ميل بحري في طريقها لميناء “ضبا” السعودى، اصطدمت بمركب سياحي يسمى الياسمين ،مما تسببت في غرق 3 أشخاص وفقدان طفل وإصابة 6 أخرين.

وتم إلقاء القبض على ربان السفينة وضابطيها الأول والثانى ،واستمعت النيابة العامة أقوال طاقم العبارة.

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