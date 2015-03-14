مد أجل طعن النيابة في قضية قتل متظاهرى الزاوية الحمرا إلى جلسة 9 مايو للحكم

قررت محكمة النقض مد أجل نظر الطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبدالمنعم والشهير بـ “محمد السني”، علي الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببرائته من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، والذي سقط على يده 18 شهيد إلى جلسة 9 مايو للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل وعضوية المستشارين علي سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل وبسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت بالبراءة عل المتهم مستندة إلى ما لديها من أوراق ومستندات، بالإضافة إلى ماقدمه دفاعه من مستندات احتوت علي صورًا فوتوغرافية تبين حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المساجين، وكذلك مقتل أمين الشرطة عبدالله هريدي ونائب المأمور عبدالله مخيمر للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام من واقع محصلة أقوال الشهود.