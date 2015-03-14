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ضبط 7 موظفين بإدارة الضبعة التعليمية لاستيلائهم على 180 ألف جنيه

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ضبط 7 موظفين بإدارة الضبعة التعليمية لاستيلائهم على 180 ألف جنيه ضبط 7 موظفين بإدارة الضبعة التعليمية لاستيلائهم على 180 ألف جنيه
أكد اللواء علا أبو زيد محافظ مطروح فى بيان صحفى اليوم السبت، أن الرقابة الإدارية بمطروح تمكنت من كشف وقائع تلاعب مسئولين بالوحدة الحسابية بإدارة الضبعة التعليمية، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بحوالى 180 ألف جنيه دون وجه حق.

وقال العميد محمد محرز مدير الرقابة الإدارية بمطروح، إنه تم ضبط 7 من العاملين بالوحدة الحسابية بإدارة الضبعة التعليمية، لتلاعبهم بالدفاتر وسجلات صرف مستحقات العاملين من مرتبات وحوافز بالإدارة التعليمية والإدارات التابعة .

وأضاف أن المتهمين استولوا خلال عام مالى واحد على 180 ألف جنيه بدون وجه حق، وتم توزيعها فيما بينهم، مشيرا إلى أنه جارِ حصر باقى المبالغ خلال الأعوام المالية السابقة .

من جانبه أكد المحافظ على استمرار الحملات الأمنية بكافة أنحاء المحافظة، لضبط أى تلاعب مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالهم، بما يحافظ على حقوق الدولة والمواطنين.

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مصر 365