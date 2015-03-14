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براءة صيدلانية من بيع الأقراص المخدرة فى سوهاج

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براءة صيدلانية من بيع الأقراص المخدرة فى سوهاج براءة صيدلانية من بيع الأقراص المخدرة فى سوهاج
برأت محكمة جنايات سوهاج، "نورا.ف.ح" صيدلانية من تهمة الاتجار فى الأقراص المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد على السيد وعضوية المستشارين نبيل مسلم حفنى ومحمد مختار الأحمداوى وبأمانة سر خالد سلامة وماجد أمين.

ترجع القضية إلى 2013 بورود معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج تفيد بأن المتهمة تبيع الأقراص المخدرة داخل الصيدلية الخاصة بها فتم تقنين الإجراءات وداهمتها قوة وضبطت بحوزتها عدد من الأقراص المخدرة وأحالتها النيابة لمحكمة الجنايات فأصدرت حكمها السابق لعدم كفاية الأدلة.
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