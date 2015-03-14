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حبس قياديين إخوانيين 15 يومًا بالسويس

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حبس قياديين إخوانيين 15 يومًا بالسويس حبس قياديين إخوانيين 15 يومًا بالسويس
قررت نيابة السويس الكلية برئاسة المستشار أحمد عبد الحليم، حبس عنصرين من جماعة الإخوان الإرهابية 15 يوما على ذمة التحقيق فى تورطهما فى أحداث العنف عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وهروبهما من تنفيذ حكم قضائى.

كان ضباط الأمن الوطنى ألقوا القبض على "عبد المنعم . أ . ع" الهارب من حكم بالسجن 3 سنوات فى القضية رقم 4040 لسنة 2014 " أحداث عنف وحرق منشآت وتجمهر مع آخرين " و"جمال . ح . أ " المتهم بحرق منشآت حكومية وقطع طرق وممارسة عنف وتحريض ضد قوات الجيش والشرطة.
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