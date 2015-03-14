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حبس مواطن حاول تهريب 45 أسطوانة بوتاجاز إلى خارج أسوان

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حبس مواطن حاول تهريب 45 أسطوانة بوتاجاز إلى خارج أسوان حبس مواطن حاول تهريب 45 أسطوانة بوتاجاز إلى خارج أسوان
قال حسام العربى مدير عام بأسوان، إنه تم ضبط سيارة نقل محملة بـ45 أسطوانة بوتاجاز حاول قائدها تهريبها من مدينة إدفو لخارج حدود المحافظة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل السائق إلى النيابة العامة بموجب محضر رقم 2401 لسنة 2015 جنح إدفو، وتم حبسه (ع.أ) 4 أيام على ذمة التحقيق، بجانب بيع هذه الأسطوانات لأحد المستودعات المصرح لها.

وعلى الجانب الآخر أكد حسام العربى قيام محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى بتكثيف الاتصالات بمسئولى وزارة التموين لضخ كميات إضافية من المواد البترولية والتى وصلت إلى 110% من حصة أسطوانات البوتاجاز المخصصة للمحافظة لتوزيعها على المستهلكين والحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار فى السوق.

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مصر 365

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