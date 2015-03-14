مهاب مميش يعرض مشروعات محور قناة السويس أمام المؤتمر الاقتصادى اليوم

قالت مصادر بهيئة قناة السويس، إن الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة والرئيس التنفيذى لمشروع محور قناة السويس، سوف يقوم مساء اليوم بشرح تفصيلى لمشروعات محور قناة السويس من خلال عرض تقديمى أمام ضيوف المؤتمر الاقتصادى والمقام حاليا بمدينة شرم الشيخ.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الهيئة سوف يعرض أهم المشروعات الاستثمارية المقترحة بالمشروع وفرص الاستثمار والتسهيلات التى تم الاتفاق عليها للمستثمرين بمشروع محور قناة السويس.

كما يتضمن اللقاء توضيح مراحل حفر قناة السويس الجديدة منذ بداية تدشين المشروع فى 5 أغسطس 2014 وحتى اليوم، وما تم إنجازه من رفع أتربة فى الحفر الجاف، وأعمال التكريك والمدة الزمنية التى تم إنجاز المراحل السابقة فيها، وأهمية المشروع بالنسبة لحركة التجارة العالمية.

وكان الفريق مميش قد أكد فى تصريحات صحفية أن الهيئة جاهزة لعرض المشروعات الاستثمارية فى المؤتمر الاقتصادى، وأن هناك العديد من الشركات الاستثمارية عربية وأجنبية ترغب فى الاستثمار بمشروع محور قناة السويس، وخاصة بعد تعديل قانون الاستثمار ومنح المستثمرين تسهيلات كبيرة للاستثمار فى المشروع.

وأوضح مميش أن قناة السويس الجديدة سوف تساهم بشكل كبير فى نجاح مشروع محور قناة السويس، وخاصة أن المشروع قارب على الانتهاء حسب المدة المحددة سلفا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى.

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