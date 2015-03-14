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استشارى يوضح أسهل وأسرع طريقة لتحديد الحالة الصحية لحديثى الولادة

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استشارى يوضح أسهل وأسرع طريقة لتحديد الحالة الصحية لحديثى الولادة استشارى يوضح أسهل وأسرع طريقة لتحديد الحالة الصحية لحديثى الولادة
بعد الولادة يسعى الأبوان للاطمئنان على حالة طفلهم الصحية، ويتم إجراء الفحوصات، لكن يوجد تقييم سهل يُحدد حالة الطفل بعد الولادة مباشرة.

ويوضح الدكتور رفيق شوقى عطا لله استشارى طب الأطفال، والذى أشار إلى أن تقييم الحالة الصحية للطفل، يجب أن تتم من خلال apgar score، وهو وسيلة سهلة وسريعة لتقييم الحالة الصحية للأطفال حديثى الولادة بعد الولادة مباشرة، لافتًا لأن هذه الوسيلة تعتمد على 5 معايير أساسية، وهى: فحص لون جلد الطفل ونبضات القلب ومدى استجابته للمؤثرات الخارجية وحركة عضلاته والتنفس.

وتابع، أن تقييم apgarscore، يتم إجراؤه على الطفل بعد الولادة بخمس دقائق، لافتًا لأنه إذا كانت نتيجة التقييم من 7 إلى 10 تكون حالة الطفل جيدة، وإذا كانت النتيجة من 4 إلى 7 فإن الطفل يحتاج لمساعدة وتدخل طبيب الأطفال لإنقاذ صحته وعلاج المشكلة التى يعانى منها فى أسرع وقت، مؤكدًا أنه يجب على الأم متابعة نمو الطفل من حيث الطول والوزن والتطور الإدراكى والحركى، حيث يزيد وزن الطفل أول 3 شهور حوالى 200 كجم فى الأسبوع، وثانى 3 شهور 120 كجم فى الأسبوع.

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