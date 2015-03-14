كوب من المريمية بعد الوجبات يحسن القدرة الجنسية ويخلصك من الوزن الزائد

كوب من مغلى المريمية من أفضل المشروبات التى تفيد الصحة، وتصل بالجسم إلى درجة من الرشاقة المرغوبة، والميريمية أو المرمرية أو المرامية باختلاف مسمياتها، يسهل الحصول عليها من العشابين، شريطة أن تكون عالية الجودة وطازجة.

وحسبما تؤكد الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية العلاجية، فيمكن لكوب واحد من المريمية بعد تناول وجبتك الدسمة أن يفيدك كثيرًا، فهى تساعد على هضم الطعام والتخلص من تقلصات وأوجاع البطن كمشروب دافئ مفيد.

فوائد المريمية للهضم

فوائد المريمية للجسم

>وتابعت رانيا، مؤكدة أن المريمية واحدة من الأعشاب الصحية التى تساعد على تحسين عملية الهضم، وهادئة على الأمعاء وتفيد المعدة، كما أن مذاقها الجميل، ورائحتها العطرية النفاذة والجميلة، تجعلها أكثر قربًا للمشروبات المحسنة للصحة النفسية، والمزاج، كما يمكن إضافتها على المشروبات المختلفة لزيادة فوائدها، كالينسون والشاى، والشاى الأخضر.>وحسبمًا توضح أخصائية التغذية، فتناول كوب من الميرامية الدافئة لمرتين فى الأسبوع الواحد دون إسراف، سواء بالغلى الخفيف أو بالنقع فى المياه الدافئة يساعد على تحسين نشاط الجسم، وتحسين المزاج العام، وإذابة دهون الجسم والتنحيف السليم والصحى، وتحسين الرغبة الجنسية لدى السيدات، وتحسين وظائف الجسم المختلفة.