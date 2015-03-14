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دراسة أسترالية: الغازات المعوية يمكن أن تساعد فى تشخيص الأمراض

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دراسة أسترالية: الغازات المعوية يمكن أن تساعد فى تشخيص الأمراض دراسة أسترالية: الغازات المعوية يمكن أن تساعد فى تشخيص الأمراض
كشفت دراسة جديدة النقاب أن ميكروبات الأمعاء فى جسم الإنسان والتى تنتج غازات قد تسهم فى العديد من أمراض الجهاز الهضمى، ويمكن استخدامها كمؤشر حيوى فى تشخيص الأمراض.

وتفوق أعداد الميكروبات فى جسم الإنسان عدد الخلايا البشرية بنسبة 10 إلى 1، ولايزال البحث على الكيفية التى تؤثر على صحة فى مهدها.

وقال كوروش كلنتر زادة، أستاذ الهندسة الكهربائية بالكومبيوتر فى جامعة "RMIT"، فى ملبورن بأستراليا: "تأثر أمعاء الإنسان على أمراض الجهاز الهضمى لتستهلك جزءا كبيرا من الأنفاق على الرعاية الصحية سنويا فى جميع أنحاء العالم".

ولقياس هذه المؤشرات الحيوية المحتملة، يشير الباحثون إلى نظامى استشعار الغاز الجديدة، واحدة منها هو استشعار الغاز إلكترونيا فى شكل حبوب يمكن أن تبتلع، وتوفر هذه الأنظمة وسيلة يمكن الاعتماد عليها لفهم تأثير الغازات المعوية على صحة الإنسان، حيث يكون هذا أيضا تمهيد الطريق لتطوير تقنيات التشخيص والعلاجات الجديدة.

وأشار كلنتر إلى أن المنهجية الجديدة المتبعة تعد خطوة مبتكرة لتقييم حالة الأمعاء وتشخيص الأمراض ذات الصلة، وهو ما سيجلب فوائد غير مسبوقة لعامة الناس من خلال توفير الأجهزة الطبية والتشخيصية التى تقلل إلى حد كبير التكاليف الطبية وتحسين كفاءة الرعاية الصحية.

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