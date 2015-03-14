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مجلس التأديب والصلاحية يرفض دعوى وزير العدل ضد الشافعى لسب وقذف الزند

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مجلس التأديب والصلاحية يرفض دعوى وزير العدل ضد الشافعى لسب وقذف الزند مجلس التأديب والصلاحية يرفض دعوى وزير العدل ضد الشافعى لسب وقذف الزند

المستشار وليد الشافعي

 

قرر مجلس تأديب وصلاحية القضاة التابع لمحكمة استئناف القاهرة رفض دعوى وزير العدل لإحالة المستشار وليد الشافعي، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، فى إتهامه بإهانة نادى القضاة الى التاديب.

تأتي هذه المحاكمة، على خلفية تقديم رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، بشكوى لمجلس القضاء الأعلى، في منتصف العام الماضي، طالب فيها بالتحقيق مع المستشار الشافعي، لإتهامه بإهانة نادي القضاة من خلال حوار بأحد الصحف.

وانتدب وزير العدل أحد قضاة محكمة استئناف طنطا، للتحقيق مع المستشار وليد الشافعي في التهم الموجهة إليه، وأحاله بدوره لمجلس التأديب والصلاحية.

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