الهجان يتفقد محطات الوقود بمركز قنا



> قام عبد الحميد الهجان بجولة ميدانية مفاجئة، على عدد من محطات الوقود بدائرة مركز قنا لمتابعة مدي انضباط العمل ومستوي الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات .

وتلاحظ خلال تفقده للمحطات عدم تواجد مفتشى التموين بمحطات بنزين وهم محمود مصطفى، طارق جاب الله بالشيخ يونس، جلال محمد على عفيفى زهره المعنى، ميلاد سيفين قديس .

وعلي الفور، أعطي تعليماته بإحالتهم للتحقيق، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة ستكون متتابعة ومستمرة للتأكد من سير المنظومة، وفقًا للوائح والقوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ علي ضرورة تفعيل الرقابة التموينية والإشراف الكامل علي عملية التوزيع حتي نفاذ الكمية بأكملها ومنع تعبئة الجراكن نهائيًا داخل المحطات واقتصارها علي السيارات فقط.