أخبار عاجلة

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
أستاذة جامعة السويس: منتقدو رقصي وارتدائي المايوه «متأثرين بالفكر الوهابي» -
فيديو| بسبب المصري.. «المسابقات» نخاطب الزمالك لتقديم مباراة المقاصة -
بالفيديو.. خالد قمر يكشف «ألاعيب» شوقي السعيد الغريبة ضد المنافسين -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد البطاطس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الهجان يتفقد محطات الوقود بمركز قنا

Google+ Print
الهجان يتفقد محطات الوقود بمركز قنا الهجان يتفقد محطات الوقود بمركز قنا


> قام عبد الحميد الهجان بجولة ميدانية مفاجئة، على عدد من محطات الوقود بدائرة مركز قنا لمتابعة مدي انضباط العمل ومستوي الرقابة التموينية وكميات المواد البترولية الواردة للمحطات .

وتلاحظ خلال تفقده للمحطات عدم تواجد مفتشى بمحطات بنزين وهم  محمود مصطفى، طارق جاب الله بالشيخ يونس، جلال محمد على عفيفى زهره المعنى، ميلاد سيفين قديس .

وعلي الفور، أعطي تعليماته بإحالتهم للتحقيق، مؤكدًا أن الجولات المفاجئة ستكون متتابعة ومستمرة للتأكد من سير المنظومة، وفقًا للوائح والقوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين .

وأكد المحافظ علي ضرورة تفعيل الرقابة التموينية والإشراف الكامل علي عملية التوزيع حتي نفاذ الكمية بأكملها ومنع تعبئة الجراكن نهائيًا داخل المحطات واقتصارها علي السيارات فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو)

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة