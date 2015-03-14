محافظ الإسماعيلية يناقش الحلول لشكاوي المواطنيين من عبور المشاه لنفق الثلاثينى

عقد محافظ الاسماعيلية اجتماعا مع أعضاء اللجنة المختصة بحضور الأستاذ الدكتور أحمد المحمدى استشارى هندسة الطرق والسكك الحديدية والأستاذ بكلية الهندسة جامعة الزقازيق والمهندس لطفى سعد ممثلا عن جهاز التعمير والمهندسة لبنى نجيب مدير عام مديرية الطرق والنقلوالمهندسة عطيات القماش وكيل وزارة الاسكان ومحمد رمضان رئيس مركز ومدينة الاسماعيلية وأحمد عبد الباقى رئيس حى أول ومحمد عبد المنعم رئيس حى ثان الاسماعيلية .

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع أعضاء اللجنة جميع الشكاوى التى عرضها مواطنى الاسماعيلية وتم طرح ومناقشة عددا من الحلول والمقترحات لبحث كيفية ايجاد الآلية المناسبة لحل المشكلة جذريا وتأمين مستخدمى النفق وعملية عبور المشاه .

ويأتي ذلك فى استجابة فورية من اللواء يس طاهر محافظ الاسماعيلية لشكاوى المواطنيين والأهالى وخاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين والمرضى من تضررهم بسبب عدم استطاعتهم العبور للسكك الحديدية بمنطقة نفق الثلاثينى من خلال السلم العلوى المخصص لعبور المشاه نظرا لارتفاعه وظروفهم الصحية .

وأسفر الاجتماع عن التأكيد على سرعة الانتهاء من اعداد الدراسة الخاصة بمدى امكانية تنفيذ اجراء رئيسى من خلال أحد المقترحات المطروحة والتى تضمنت اما انشاء نفق خاص لعبور المشاه فقط أو تنفيذ عمل صناعى متحرك آليا على جانبى السلم المخصص لعبور المشاه بالتوافق مع ظروف وطبيعة المكان بالاضافة الى تنفيذ مشروع آخر لتأمين مسارات عبور المشاه من داخل النفق على الجانبين بما يسمح بعبورهم بشكل آمن ما بين الاتجاهين .

وخلال الاجتماع، أكد المحافظ على أن الجهاز التنفيذى بكامل وحداته وأجهزته يسعى جاهدًا للعمل على تلبية مطالب المواطنيين وراحتهم بما لا يضر بالمصلحة العامة مع الآخذ فى الاعتبار التأكيد على الحفاظ على الشكل الجمالى والحضارى لمشروع نفق الثلاثينى.