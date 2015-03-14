بالصور .. محافظ القاهرة يتفقد مشروع تطوير القاهرة الخديوية

تفقد الدكتور جلال مصطفي سعيد، محافظ القاهرة الأعمال الجارية بالمرحلة الأولي من تطوير منطقة القاهرة الخديوية بشارع محمد الألفي وميدان عرابي حيث أكد المحافظ بأن منطقة وسط المدينة تضم حوالي 350 عقار ذو طابع معماري متميز تعد ثروة معمارية يجب الحفاظ عليها وتكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني لإنقاذها والمحافظة عليها وإعادتها لحالتها الأولي حتى تعود منطقة وسط المدينة لسابق عهدها وبما يليق بعاصمة البلاد.

وأشار المحافظ بأنه تم تحديد مرحلة أولي للعمل كمشروع استرشادي يضم ثلاث قطاعات الاول شارع مخصص للمشاة وهو شارع الألفي وميدان عرابي حيث تم تجديد واجهات العمارات وتوحيد واجهات المحلات وخلق أماكن لزوار المحلات والمقاهي مع تجديد كافة المرافق التحتية وإنشاء أرصفة وتبليط الشارع بالكامل مع إجراء تعديلات مرورية لمنع المرور بميدان عرابي بالإضافة إلي أعمال التشجير والإنارة بمايليق بروح الشارع وتناغمه .

والقطاع الثاني متمثل في شارع به حركة مرورية وهو الواصل بين ميداني طلعت حرب ومحمد فريد برفع كفاءة الشارع والأرصفة وإعادة واجهات العمارات والمحلات .. أما القطاع الثالث يتمثل في شارع التحرير وميدان عابدين .

وأضاف المحافظ أن وسط المدينة كنز معماري لابد من الحفاظ عليه وإعادتة إلي رونقه القديم ولقد بدأت المحافظة جهودها بوسط المدينة بنقل الباعة الجائلين ثم افتتاح جراج التحرير وأعقبها منع الإنتظار تدريجيا في عدد من الشوارع منها إمتداد شارعي طلعت الحرب وقصر النيل علي الجانبين إعتبارا من صباح الأحد ، وصولا لمنع الانتظار نهائيا بمربع القاهرة الخديوية ،وإنه لإستكمال كافة المنطقة نحن في حاجة إلي تمويل يقدر بحوالي 500 مليون جنيه جاري التداول علي توفيرها بالتنسيق مع البنك المركزي ومساهمات البنوك الوطنية والإستثمارية والكيانات الاقتصادية الكبري.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية واللواء عاطف عبدالمنعم رئيس حي الأزبكية والمهندس أشرف فتحي مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس سعيد البحر مدير مشروع تطوير القاهرة الخديوية.