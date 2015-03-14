العبيدى يزور"عين الأسد"..والقوات العراقية تقتل 8 من داعش بالرمادى

التقى وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى القادة العسكريين اليوم السبت بقاعدة "عين الأسد" الجوية القريبة من ناحية البغدادى فى محافظة الأنبار غربى العراق، فيما حاصرت القوات الأمنية العراقية عددا من مسلحى تنظيم (داعش) الإرهابى وسط مدينة الرمادى بالأنبار وقتلت ثمانية إرهابيين بينهم مسئول الانتحاريين فى التنظيم.

وتفقد العبيدى القطاعات العسكرية بمناطق العمليات للوقوف على احتياجاتها والاطلاع على الوضع الميدانى، وزار مقر قيادة عمليات الأنبار، حيث تناول خطط مواجهة داعش وتحرير وسط الرمادى ومناطق محافظة الأنبار من قبضة التنظيم الإرهابى .

وقالت مصادر أمنية ومحلية عراقية إن الفرقة الذهبية والشرطة المحلية حاصرت مسلحى داعش داخل مناطق الاندلس والحوز والمستودع وتعمل على تطهير وسط الرمادى من مسلحى التنظيم.

وأشارت إلى أن القوات الامنية احبطت اليوم هجوما شنه مسلحو التنظيم بسيارة مفخخة وقتلها اثنين من الانتحاريين بشارع المستودع بمدينة الرمادى .

وأكد قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوى مقتل مسئول تجهيز الانتحاريين فى (داعش) شرق مدينة الرمادى إلى جانب أربعة من مرافقيه نتيجة قصف مدفعى بعد متابعة تحركاتهم فى منطقة جزيرة الخالدية التابعة لقضاء الخالدية شرقى الرمادى، وقال:إن "من بين القتلى مسئول تجهيز الانتحاريين فى الرمادى المدعو مصطفى الهزيماوى المكنى أبو زكريا".