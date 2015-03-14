السيسى يستقبل رؤساء قبرص ورواندا ومالى فى ثانى أيام المؤتمر الاقتصادى

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عقد اليوم سلسلة من اللقاءات على هامش أعمال اليوم الثانى لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، حيث التقى مع رؤساء دول كل من، نيكوس انستاسياديس رئيس الجمهورية القبرصية، وبول كاجامى رئيس جمهورية رواندا، إبراهيم بوبكر كييتا رئيس جمهورية مالي.

كما التقى الرئيس برؤساء حكومات دول كل من، هيلاماريام ديسالين رئيس وزراء أثيوبيا، عبد الملك سلال رئيس وزراء الجمهورية الجزائرية، هوفيك ابراهاميان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا.

بالإضافة إلى لقائه عدد من الوزراء التاليين، زيجمار جابريال نائب المستشار الألمانية وزير الاقتصاد والطاقة، ميشيل سابان وزير المالية بالجمهورية الفرنسية، بورجه برينده وزير خارجية النرويج، خوسيه مانويل وزير الصناعة والسياحة الاسباني، قاوهو تشينج المبعوث الخاص للرئيس الصينى ووزير التجارة، كما التقى الرئيس أيضاً برؤساء مجالس إدارات الشركات التالية جو كيسر الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز، وجيف امليت رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لجنرال إلكتريك، وبول بولمان المدير التنفيذى لشركة يونيليفر.



>الرئيس السيسى مع الرئيس القبرصى



>الرئيس مع جيف امليت رئيس مجلس إدارة شركة جنرال اليكتريك



>السيسى مع الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز

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الرئيس السيسى ونظيره الروندى

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