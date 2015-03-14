القبض على 4 صيادين بحوزتهم 4 بنادق صيد محرمة بالقصير

تمكنت مباحث جنوب البحر الأحمر، بالاشتراك مع شرطة البيئة، من ضبط 4 صيادين، وبحوزتهم 4 بنادق صيد محرم استخدامها فى صيد الكائنات البحرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العقيد محمود عوض مفتش مباحث الجنوب، يفيد تمكن الرائد شادى حافظ رئيس مباحث القصير، من ضبط 4 بنادق صيد محرم استخدامها فى صيد الأسماك والكائنات البحرية، بحوزة 4 صيادين من محافظة الفيوم قبل استخدامها فى الصيد بشواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.