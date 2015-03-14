القبض على 4 صيادين بحوزتهم 4 بنادق صيد محرمة بالقصير

تمكنت مباحث جنوب البحر الأحمر، بالاشتراك مع شرطة البيئة، من ضبط 4 صيادين، وبحوزتهم 4 بنادق صيد محرم استخدامها فى صيد الكائنات البحرية.

تلقى اللواء حمدى الجزار مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من العقيد محمود عوض مفتش مباحث الجنوب، يفيد تمكن الرائد شادى حافظ رئيس مباحث القصير، من ضبط 4 بنادق صيد محرم استخدامها فى صيد الأسماك والكائنات البحرية، بحوزة 4 صيادين من محافظة الفيوم قبل استخدامها فى الصيد بشواطئ مدينة القصير جنوب البحر الأحمر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.